СНБО ввела санкции против "РИА Новости Украина"

Медиаструктура "РИА Новости-Украина" и компания ООО "Интерселект", через которую осуществлялась хозяйственная деятельность издания в Киеве, попали в список санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом свидетельствует приложение к решению СНБО 2 мая 2018 года, которое опубликовали на сайте президента Украины.

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В частности, в документе упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия "Российское агентство международной информации РИА "Новости", а также ООО "Интерселект", через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы "РИА Новости-Украина".

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокирование доступа к сайту www.rian.com.ua.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. В СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.