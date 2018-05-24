РНБО ввела санкції проти "РИА Новости Україна"

Медіаструктура "РИА Новости-Україна" та компанія ТОВ "Інтерселект", через яку здійснювалася господарська діяльність видання в Києві, потрапили в список санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Про це свідчить додаток до рішення РНБО 2 травня 2018 року, яке опублікували на сайті президента України.

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Зокрема, у документі згадані представництво Федерального унітарного підприємства "Российское агентство международной информации РИА "Новости", а також ТОВ "Інтерселект", через яке, за даними СБУ, здійснювалося фінансування роботи "РИА Новости Украина".

Санкції передбачають блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг, заборону на збільшення статутного фонду, а також блокування доступу до сайту www.rian.com.ua.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. В СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці.