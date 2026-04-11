Выпадет ли сильный снег в апреле в Украине: синоптик дал четкий ответ

Мокрый снег выпал в части областей на этой неделе, подобные осадки также возможны в ближайшие дни. Впрочем, сильных снегопадов не будет – такая интенсивность маловероятна из-за текущей синоптической ситуации.

Речь идет скорее о кратковременных весенних проявлениях холода. Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.

Смотрите также Заморозки накроют часть областей, но кое-где – до +13: прогноз погоды на 11 апреля

Будет ли сильный снег в Украине?

Иван Семилит отметил, что говорить о возвращении сильных снегопадов не стоит, поскольку в приземном слое воздуха сейчас преобладает теплый воздух. Мокрый снег формируется из-за холода в верхних слоях атмосферы.

По его словам, осадки выпадают там в виде снега, но снижаясь вниз они частично тают и доходят до земли уже как мокрый снег. Поэтому, накопление снега или образование устойчивого снежного покрова невозможно.

Какого-то существенного накопления снега мы не ожидаем, поскольку у нас будет появляться солнышко, и то, что выпало, будет таять,

– пояснил он.

В то же время, как уточнил представитель Укргидрометцентра, пока также нет признаков, которые свидетельствовали бы о возможном возвращении грозы, поскольку такое явление в основном образуется именно во время теплых погодных условий.

Как изменится погода вскоре?

Ранее синоптик сообщал, что на Пасху в южных, восточных областях и на Закарпатье температура повысится до +15 градусов. Такой показатель будет выше по сравнению с предыдущими днями этой недели.

В целом в ближайшие дни в Украине в основном будет прохладная и облачная погода за счет пониженного атмосферного давления. Также возможны заморозки и дожди, которые будут сопровождаться мокрым снегом.

В то же время сильных порывов ветра в ближайшие выходные не предвидят, несмотря на влияние циклона в Украине. По данным синоптиков, показатели скорости воздушных потоков в основном будут умеренными.

К слову, недавно в части областей Украины сообщали о резком ухудшении погоды, в некоторых регионах выпало много мокрого снега, также предупреждали о возможном возникновении гололеда на дорогах из-за этого.