Вернутся ли сильные дожди в Украину: синоптик объяснила, какие осадки выпадут и где
- Во второй декаде марта в Украине наблюдался дефицит осадков, исключениями частично стали северо-восточные области.
- В конце марта и в начале апреля ожидается ухудшение погоды с возможным дождем и незначительным похолоданием.
В ближайшее время будет незначительное снижение атмосферного давления, однако оно все еще будет оставаться в пределах значений повышенного. Поэтому осадков в большинстве областей не будет. Но ситуация может измениться в конце марта.
Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для NV.
Где будет идти дождь в Украине?
Представительница Укргидрометцентра рассказала, что в течение второй декады марта синоптики зафиксировали на территории Украины значительный дефицит осадков. Впрочем, исключениями стали северо-восточные области, однако лишь частично.
В отдельных районах Сумской и Харьковской областей выпало 6 – 13 миллиметров осадков. Хотя ситуация значительно не изменится, однако атмосферные фронты с Черного моря могут принести незначительный дождь в юго-восточную часть.
По ее словам, 27 марта в Карпатах и на Закарпатье ожидается небольшой дождь, также 28 марта возможны дожди и облачность в юго-западной части страны из-за последствий влияния циклона, который сформировался над Балканами.
Наталья Птуха предупредила, что в последние дни марта и в начале апреля погода может ухудшиться – ожидается не только незначительное похолодание, но и возможное увеличение облачности и, вероятно, осадки в виде дождя.
Какой будет погода в ближайшее время?
Начало текущей недели пройдет под влиянием антициклона, ожидается в основном ясная погода без ощутимых осадков, но ближе к середине недели активизируются атмосферные процессы, возможно возвращение осадков.
Общий характер погоды до конца марта будет в пределах средней нормы, без температурных рекордов или опасных явлений. Сейчас фиксируют повышение, но с 27 марта возможно незначительное похолодание.
К слову, осадков в виде умеренного снега в Украине по крайней мере в ближайшее время не предвидят. Как уже отмечали, лишь местами возможны незначительные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.