Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

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Сколько дней будет бушевать непогода на Львовщине

На Львовщину вернулась настоящая зима. По информации от Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, до конца суток 15 марта в области прогнозируют значительные осадки в виде мокрого снега, местами с налипанием. Также ожидается гололед, который усложнит ситуацию на дорогах.

По прогнозам синоптиков на дорогах ожидается гололедица, которая сохранится как минимум до 18 марта. Водителям следует быть особенно внимательными и осторожными во время движения.

"Для автотранспорта: до конца суток 15 марта значительный, ночью 16 марта умеренный мокрый снег и снег. Образование неустойчивого снежного покрова", – отметили в ГСЧС.

Напомним, что ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу предупреждала, что 15 и 16 марта активные атмосферные фронты принесут дождь и снег в западные и северные области Украины. Это касается Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.