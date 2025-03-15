Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Львівщини.

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Скільки днів вируватиме негода на Львівщині

На Львівщину повернулася справжня зима. За інформацією від Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, до кінця доби 15 березня в області прогнозують значні опади у вигляді мокрого снігу, місцями з налипанням. Також очікується ожеледь, яка ускладнить ситуацію на дорогах.

За прогнозами синоптиків на дорогах очікується ожеледиця, яка збережеться щонайменше до 18 березня. Водіям варто бути особливо уважними та обережними під час руху.

"Для автотранспорту: до кінця доби 15 березня значний, вночі 16 березня помірний мокрий сніг та сніг. Утворення нестійкого снігового покриву", – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що раніше представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу попереджала, що 15 та 16 березня активні атмосферні фронти принесуть дощ та сніг у західні та північні області України. Це стосується Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей.