Несколько дней подряд: в каких областях снова будет снег

Вскоре в большинстве областей Украины ожидаются осадки. Несколько дней будет идти мокрый снег и дождь.

Какая будет погода в ближайшие трое суток, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Синоптики рассказали, где ждать мокрого снега и дождя, передает 24 Канал.

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Где будет мокрый снег, дождь в ближайшие дни

Во вторник, 23 января в западных, днем и северных и Винницкой областях небольшой снег, днем местами с дождем. На остальной территории без осадков.

В последующие двое суток в большинстве областей мокрый снег и дождь, в Карпатах сильный снег, 24 января на Закарпатье сильные осадки,

– отметили синоптики.

Добавили, что на дорогах страны, кроме Юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, порывы 7 – 12 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 24 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Впрочем, во вторник в Карпатах, в среду в западных областях, в четверг местами в Украине порывы 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25 – 30.

К счастью, сильных морозов пока не будет. Так, 23 – 24 ночью 0 – 5 градусов, на Востоке, 23 января и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 6 – 11 мороза. Днем от 2 мороза до 3 тепла, на крайнем Юге и Западе страны 1 – 5 тепла.

В четверг в большинстве областей Украины от 2 мороза до 3 тепла. Лишь ночью на Востоке и в Карпатах 2 – 7 мороза, днем в южной и западной части 1 – 6 тепла.