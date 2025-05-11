Карпаты засыпает снегом: в мае в Ивано-Франковской области снова царит непогода

Украинские Карпаты продолжает засыпать снегом. Утром воскресенья, 11 мая, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз в 6 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. В течение суток на вершине выпало около 5 сантиметров снега.

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В Карпатах выпал снег

На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер северный, скоростью 6 метров в секунду, а температура воздуха – минус 6 градусов по Цельсию.

Кроме того, спасатели Ивано-Франковской области предупредили о сильном дожде, в горах – с мокрым снегом (15 – 29 миллиметров за 12 часов и менее). Объявлен I уровень опасности – желтый.

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Вниманию туристов! В ГСЧС призывают быть осмотрительными во время путешествий. Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и загрузите приложение "Спасение в горах". Приложение предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой, в частности голосовых звонков и передачи сигналов SOS с географическими координатами.

Напомним, среднемесячную температуру в мае 2025 года прогнозируют в пределах +15 – +19 градусов, а в горных районах +12 – +14 градусов.