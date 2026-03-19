24 Канал
19 марта, 10:46
Вершины замело снегом: в Карпаты вернулась зима с морозом -8

Екатерина Попик
Основные тезисы
  • В Карпатах снова зима: снегопад, ограниченная видимость, температура -8°C.
  • ГСЧС призывает туристов воздержаться от походов из-за опасных погодных условий.

В Карпатах снова воцарилась зима с непростыми погодными условиями. Горы покрылись снегом, а погода может представлять опасность для путешественников.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о снеге на Закарпатье?

По состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван облачно, продолжается снегопад и видимость значительно ограничена.

По данным ГСЧС, юго-восточный ветер на вершине достигает 12 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -8 градусов.

Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье из-за сложных погодных условий и повышенной опасности.

Что известно о погоде в Украине в ближайшее время?

  • В Украине в ближайшее время не ожидается интенсивных снегопадов и формирования снежного покрова, сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

  • Лишь 20 – 21 марта в отдельных регионах, в частности на Закарпатье и Прикарпатье, возможны незначительные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Тогда как в других областях сохранится плюсовая температура без существенных осадков.

  • На этой неделе в Украине будет сохраняться незначительное похолодание, однако уже с 21 марта температура начнет постепенно повышаться до +6...+12°C.

  • Такие показатели соответствуют климатической норме после аномально теплого начала марта, когда в отдельных регионах фиксировали температурные рекорды.