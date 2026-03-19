Вершины замело снегом: в Карпаты вернулась зима с морозом -8

В Карпатах снова воцарилась зима с непростыми погодными условиями. Горы покрылись снегом, а погода может представлять опасность для путешественников.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о снеге на Закарпатье?

По состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван облачно, продолжается снегопад и видимость значительно ограничена.

По данным ГСЧС, юго-восточный ветер на вершине достигает 12 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -8 градусов.

Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье из-за сложных погодных условий и повышенной опасности.

