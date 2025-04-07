Киев засыпало снегом: в сети публикуют кадры необычной для весны погоды

В Киеве 7 апреля уже второй день выпадает снег. В сети публикуют кадры со снегопадом, который покрывал асфальт и ветви деревьев.

Из-за этого в городе была ограничена видимость для пешеходов и водителей. Что происходило с погодой в Киеве 7 апреля, насколько большим был снегопад – читайте в материале 24 Канала.

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Каким был снег в Киеве 7 апреля

Снег пошел в Киеве после 12:00 7 апреля. Осадки могли видеть жители разных районов города, однако снежило преимущественно на правом берегу.

В Киеве шел снег: смотрите видео

Местами в столице небо затянуло облаками и выпал небольшой снег. В конце концов он почти быстро растаял из-за плюсовой температуры в городе.

Снег в Киеве 7 апреля / Фото 24 Канала и "РБК-Украина"

Очевидцы утверждают, что по ощущениям на улице -7 градусов, хотя термометр показывает 0 – +1 градус. Поэтому, выходя во двор, лучше одеться теплее и взять с собой шапку и шарф.

В столице Украины в апреле выпал снег: смотрите видео

Засыпало также и дороги в столице. Водителям следует быть осторожнее, ведь на дорогах возможна гололедица.

В Киеве засыпало дороги снегом: смотрите видео

К слову, ранее синоптики Укргидрометцентра предупреждали жителей Киева и области об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Ночью 7 – 11 апреля по городу ожидаются заморозки в воздухе с температурой 0 – 2 градуса, из-за чего в столице объявили І уровень опасности.