Несокрушимые: в сети показали, как украинские защитники преодолевают снежные трудности

По всей Украине в течение последней недели падает снег. От низких температур страдают и гражданские, но тяжелее всего в этой ситуации военным на фронте.

Однако украинские защитники мужественно держатся, демонстрируя при этом безумную выдержку и стойкость, передает 24 канал.

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В сети показали видео с передовой. Позиции – заснеженные, но наши бойцы, несмотря ни на что, остаются на позитиве.

На фронте заснежило: видео

Какая ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали, что оккупанты перегруппируют войска, чтобы усилить группировки на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили атаки врага около 8 населенных пунктов Донбасса: Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Первомайского, Красногоровки и Невельского.

Также за сутки россияне нанесли 11 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Приготовили по Купянску и Чугуеву Харьковской области, Беленькому в Донецкой области и Камышевасе и Кушугуме Запорожской области.

Оккупанты пытаются наступать по-прежнему на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако в Херсонской области они обустраивают позиции по береговой линии и в глубине обороны.

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