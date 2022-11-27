Однак українські захисники мужньо тримаються, демонструючи при цьому шалену витримку та стійкість, передає 24 канал.

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У мережі показали відео з передової. Позиції – засніжені, але наші бійці, попри все, залишаються на позитиві.

На фронті засніжило: відео

Яка ситуація на фронті

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли, що окупанти перегруповують війська, аби посилити угруповання на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки ворога біля 8 населених пунктів Донеччини: Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Невельського.

Також за добу росіяни завдали 11 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вгатили по Куп’янську і Чугуєву Харківської області, Біленькому на Донеччині та Комишувасі і Кушугумі Запорізької області.

Окупанти намагаються наступати, як і раніше, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак на Херсонщині вони облаштовують позиції по береговій лінії та в глибині оборони.

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