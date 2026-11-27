В Украине постепенно меняется погода, снегопады охватывают все больше регионов. В ряде областей уже выпал снег.

В сети появляются фото и видео заснеженных улиц и пейзажей. На кадрах видно, как зимняя погода постепенно наступает в разных уголках Украины.

Где в Украине уже выпал снег?

Снегопад зафиксировали сразу в нескольких областях. В частности, осадки выпали в Черновцах и на Буковине, в Днепропетровской, Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях.

Фото снегопада в Украине / Фото из сети

Список регионов, где идет снег, может расширяться.

Снегопад в Украине: смотрите видео

Ранее синоптики предупреждали о приближении к Украине скандинавского антициклона. Под его влиянием в некоторых регионах ожидаются снегопады.

Местами высота снежного покрова может достигать 20 сантиметров. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к зимним погодным условиям и возможному ухудшению ситуации на дорогах.







