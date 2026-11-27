Погода

У мережі з’являються фото та відео засніжених вулиць і краєвидів. На кадрах можна побачити, як зимова погода поступово приходить у різні куточки України.

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Де в Україні вже випав сніг?

Снігопад зафіксували одразу в кількох областях. Зокрема, опади випали у Чернівцях та на Буковині, на Дніпропетровщині, Тернопільщині, Львівщині та Хмельниччині.

Фото снігопаду в Україні / Фото з мережі

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Список регіонів, де сніжить, може розширюватися.

Снігопад в Україні: дивіться відео

Раніше синоптики попереджали про наближення до України скандинавського антициклону. Через його вплив у деяких регіонах очікуються снігопади.

Місцями висота снігового покриву може сягнути 20 сантиметрів. Тож українцям варто бути готовими до зимових погодних умов і можливого ускладнення ситуації на дорогах.