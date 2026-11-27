Погода

За даними синоптика Ігоря Кібальчича на порталі Meteoprog, зміну погодних умов зумовить переміщення арктичної повітряної маси зі Скандинавського півострова на тлі стрімкого зростання атмосферного тиску. Похолодання супроводжуватиметься рвучким північним вітром зі швидкістю поривів до 15 – 17 метрів за секунду.

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Мокрий сніг на південному заході та перші заморозки

У п'ятницю, 27 листопада, опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в південно-західних областях, а також у Криму. В інших регіонах збережеться стійка погода без опадів. Вітер буде зі змінними напрямками, 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура повітря 27 листопада становитиме від -3 до -8 градусів, а вдень термометри покажуть від -3 до +2 градусів. У південних областях уночі буде дещо тепліше – від +1 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +3...+8 градусів.

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Скандинавський антициклон принесе сухі морози

У суботу, 28 листопада, через вплив виступу Скандинавського антициклону по всій країні передбачається холодна та суха погода, без опадів. Вітер очікується північний або північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до -6...-11 градусів, а вдень становитиме від 0 до -5 градусів. У південній частині країни вночі прогнозують від -4 до +1 градуса, а вдень очікується від -2 до +3 градусів.

В Україну суне антициклон зі Скандинавії / Скриншот

Пік похолодання та нічні морози в Карпатах

У неділю, 29 листопада, по всій країні утримається холодна погода без опадів із північним вітром зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме -6...-11 градусів, а у західних областях місцями стовпчики термометрів знизяться до -13 градусів.

Вдень у неділю показники коливатимуться від -4 до +1 градуса. Найхолодніша погода спостерігатиметься в Карпатах, де температура вночі впаде до -11...-16 градусів, а вдень становитиме -4...-9 градусів.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань також зазначав, що наприкінці листопада в Україну надійде арктичне повітря, яке спричинить зимові прояви та ожеледицю на автошляхах.