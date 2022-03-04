Об этом в телеграмме рассказал Дмитрий Живицкий, руководитель Сумской областной военной администрации. Он показал видео

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В Сумах – снежит

"Благодарю тебя, погода, за поддержку. Не покидаешь город Сумы в трудные времена. Идет снег, с крыши, растает вода, мы ее набираем в ведра. Март 2022 года", – отметил Живицкий.

Ранее глава ОВА сообщил , что вражеские войска продолжают перемещение техники, их колонны двигаются в направлении Сум. Впрочем, куда пойдут дальше – пока неизвестно.