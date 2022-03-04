Про це у своєму телеграмі розповів Дмитро Живицький, керівник Сумської обласної військової адміністрації. Він показав відео

Читайте також Варвари 21 століття: голодні окупанти розграбували АТБ на Сумщині

У Сумах – сніжить

"Дякую тобі, погодо, за підтримку. Не залишаєш місто Суми у скрутні часи. Іде сніг, з даху, розтає вода, ми її набираємо у відра. Березень 2022 року", – зазначив Живицький.

Раніше очільник ОВА повідомив, що ворожі війська продовжують переміщення техніки, їхні колони рухаються у напрямку Сум. Втім, куди підуть далі – поки що невідомо.

Новина доповнюється…

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!