Зима посреди апреля: снег накрыл Львов, Одессу и еще много городов Украины – сказочные кадры

Во многих городах Украины 6 апреля резко снизилась температура и выпал снег. В сети уже делятся кадрами непривычной для весеннего месяца погоды.

Среди городов, которые припорошило снегом, были Львов, Одесса, Надворная и тому подобное. Каким был снег в Украине 6 апреля – читайте в материале 24 Канала.

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В каких городах Украины уже выпал снег

Львов

Непогода пришла сначала в западные области нашего государства. Снег ночью и утром выпал во Львове.

Во Львове 6 апреля выпал снег / Фото Натальи Пристанской, 24 Канал

У Львовском городском совете уже рассказали, что к уборке улиц и тротуаров в общине было привлечено 38 машин специальной техники. Среди них: 15 пескоразбрасывателей, 18 подметальных и посыпочных тракторов и 5 погрузчиков. Также было привлечено 2 мотощетки и 1 058 дворников.

Улицы Львова покрыло снегом / Фото Ирины Пундор и Сергея Поповича, 24 Канал

Одесса и область

Снег пошел также и в Одесской области. Заснежило саму Одессу, а также Раздельную и Подольск.

В Одесской области в апреле пошел снег: смотрите видео

На кадрах можно увидеть, что снег выпал тогда, когда деревья пустили уже зеленые листья, а также начали цвести. Снег смешался с белым и розовым цветом.

В Одесской области снег упал на цветущие деревья: смотрите видео

Заснежило также и в Березовке, о чем пишут корреспонденты Суспильного.

Одесскую область покрыл снег / Фото Суспильного и из соцсетей

Прикарпатье

Также непогода пришла и в Ивано-Франковскую область. В ГСЧС сообщили, что на горе Поп Иван туман, видимость ограничена, а температура воздуха составляет -12 градусов. Также вершину хорошо покрыло снегом.



На горе Поп Иван 6 апреля выпал снег / Фото ГСЧС

Также снежные осадки выпали и в урочище Заросляк. Там температура воздуха опустилась до -5 градусов.



Урочище Заросляк также в снегу / Фото ГСЧС

Местные СМИ пишут, что на участках в горной местности бригады провели противогололедную обработку покрытия дорог еще вечером. Больше техники привлечено уже утром, поэтому проезд на дорогах для транспорта обеспечен.

Кроме того, заснежило также и в городе Надворная. По информации синоптиков, в течение дня на территории Ивано-Франковской области будут значительные снегопады, местами налипание мокрого снега.

Надворная также в снегу / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал

Другие города и регионы Украины

Снег также фиксировали в Тернополе. Вместе с этим в городе образовался туман и была ограничена видимость.

В Тернополе также шел снег: смотрите видео

Укрзализныця показала, что осадки покрыли также и железнодорожные пути. Несмотря на это, поезда продолжают курсировать по маршрутам и расписанию.

Снег покрыл железнодорожные пути: смотрите видео

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