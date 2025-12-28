Зима на дорогах Украины: какая ситуация в регионах и что советуют украинцам в непогоду

Снегопады и метели 28 декабря в разных регионах Украины вызвали осложнения движения на дорогах. Дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд и безопасность для украинцев.

Все об опасности из-за непогоды, сколько она продлится в отдельных регионах и как обезопасить себя от стихии, собрал 24 Канал.

Смотрите также Киев накрыло снегом, метели продолжатся: что происходит на улицах столицы

Какова ситуация после снегопада по регионам?

Киев

По данным КГГА, в столице 28 декабря непогоду ликвидируют 226 единиц спецтехники и 109 работников в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы. Также их обрабатывают противогололедными средствами.

Отмечается, что в парках и скверах снег убирает 54 единицы техники и 454 работника КО "Киевзеленстрой". На придомовых территориях работают более 2,5 тысяч коммунальщиков и 44 единицы техники.

Уборка снега на улицах столицы: смотрите видео

Киевщина

Как сообщили в Киевской ОГА, в области также обрабатывают дороги противогололедными смесями и чистят их от снега. В общем непогоду ликвидируют 176 единиц техники и 227 работников. Использовано 4 814 тонн песчано-соляной смеси.

В то же время местные власти заверили, что проезд на автодорогах государственного и местного значения обеспечен.

Прикарпатье

Сильный снегопад осложнил движение транспорта на Прикарпатье. По данным Ивано-Франковской ОГА, по состоянию на 9:50, 28 декабря, без света остались 15 населенных пунктов, еще 26 – частично обесточены.

Больше всего повреждений в Калушской, Богородчанской, Лисецкой и Надворнянской общинах. Также непогода коснулась Тлумаччины, Косовщины, Снятинщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины.

Отмечается, что на автодорогах государственного значения работают 34 единицы спецтехники и 44 работника, еще 14 спецмашин и 14 человек находятся в резерве. На дорогах местного значения – 35 единиц техники и 56 специалистов.

Дорожные службы уверяют, что проезд по автодорогам области обеспечен.

Днепропетровская область

На автодорогах области, по данным Днепропетровской ОГА, работает около 100 единиц спецтехники. При необходимости к работам привлекут дополнительную технику. Движение по трассам обеспечено.

Однако местные сообщают, что в районе Малософиевки на трассе Днепр – Кривой Рог машину занесло в кювет. Информации о пострадавших нет.

Ликвидация непогоды на Днепропетровщине: смотрите видео

Донецкая область

Непогода добралась и до Донецкой области. По данным главы Донецкой ОГА Филашкина, на автодорогах области местами гололедица и небольшой снег. К работам привлекли 13 единиц техники и 15 работников.

Область имеет достаточно противогололедных и горюче-смазочных материалов, чтобы оперативно реагировать на ухудшение погоды,

– заверил Филашкин.

Какая погода будет в ближайшее время?

Правоохранители Киева предупредили, что по прогнозам синоптиков, 28 декабря в столице ожидаются сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха днем будет от -3 градусов до +2 градусов.

Также синоптики Ивано-Франковского областного метеорологического центра сообщили, что до конца дня 28 декабря по региону будет значительный снег (7 – 19 миллиметров за 12 часов и меньше). Объявлен I уровень опасности (желтый).

Как обезопасить себя от непогоды?

Местные власти и правоохранители призывают украинцев быть внимательными и осторожными во время снегопада. При экстренной необходимости – звонить 102.

Советы для водителей и пешеходов:

снижать скорость,

соблюдать дистанцию,

быть особенно внимательными вблизи перекрестков и пешеходных переходов,

при необходимости – включать противотуманные фары.

пешеходам – не выходить внезапно на проезжую часть и убеждаться в безопасности перехода.

Как предупредили в полиции Киева, сильный ветер и порывы могут:

затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах,

вызвать боковое смещение автомобиля,

поднимать пыль и мусор, снижая обзорность,

повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.

Рекомендации от полиции для водителей и пешеходов при сильном ветре: