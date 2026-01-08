Многочисленные ДТП, украинцы с лопатами и города в сугробах: кадры из областей, которые засыпало снегом

Ряд регионов Украины снова засыпало снегом 8 января. Кое-где машины застревают в сугробах, попадают в ДТП, а люди и службы пытаются справиться с последствиями непогоды.

Как города переживают снежный коллапс и как выглядят улицы после непогоды, собрал 24 Канал.

Смотрите также "Это такая традиция": мэр Ивано-Франковска расчищал снег на улицах города вместе с коммунальщиками

Где в Украине бушует непогода?

Тернополь снова засыпает снегом. Местные сообщают, что местами на дорогах и тротуарах трудно проехать и пройти.

Сильный снег в Тернополе: смотрите видео

Из-за непогоды образовались пробки. Местные публикуют фото и видео с неубранных улиц и скользких дорог в области.

Ситуация на дорогах Тернопольщины: смотрите видео

Не лучше ситуация также на Львовщине. Там произошел настоящий транспортный коллапс. Патрульные помогают машинам выбраться из снежных заносов.

Машина застряла в снегу: смотрите видео

Снег засыпал дороги во Львове: смотрите видео

Водители пишут в сети, что кое-где на Львовщине произошли многочисленные ДТП. Например, на трассе в направлении Золочева уже час подряд заблокировано движение.

Сложная ситуация на трассах Львовщины: смотрите видео

В некоторых городах люди взяли лопаты и помогают службам разгребать снежные сугробы.

Уборка снега во Львове: смотрите видео

Ликвидация последствий снегопада в западных регионах / Фото Общественного, GALKA IF.UA

Снег и работа коммунальных служб на Прикарпатье: смотрите видео

Какова ситуация в северных регионах?

В то же время в Киеве продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров. По данным местных властей, задействовано 252 единицы спецтехники.

В общем, как сообщили в полиции, непогода бушует в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также местами в Винницкой и Житомирской. В этих регионах фиксируют интенсивный снег и гололед.

Уборка улиц в Киеве продолжается круглосуточно: смотрите видео

Снежная метель в северных областях: смотрите видео

Соответствующие службы Житомирщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд по автодорогам области.

Городские службы расчищают дороги на Житомирщине: смотрите видео

Как обезопасить себя во время непогоды?

Если видите предупреждение о метели или гололед – оставайтесь дома,

– призвали в ГСЧС.