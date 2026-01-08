Многочисленные ДТП, украинцы с лопатами и города в сугробах: кадры из областей, которые засыпало снегом
- Непогода поразила несколько регионов Украины, в частности Львовскую, Тернопольскую область и Киев, вызвав транспортный коллапс и снежные пробки.
- ГСЧС призывает украинцев быть осторожными, оставаться дома во время метелей и иметь с собой необходимые вещи для безопасности на дорогах.
Ряд регионов Украины снова засыпало снегом 8 января. Кое-где машины застревают в сугробах, попадают в ДТП, а люди и службы пытаются справиться с последствиями непогоды.
Как города переживают снежный коллапс и как выглядят улицы после непогоды, собрал 24 Канал.
Где в Украине бушует непогода?
Тернополь снова засыпает снегом. Местные сообщают, что местами на дорогах и тротуарах трудно проехать и пройти.
Сильный снег в Тернополе: смотрите видео
Из-за непогоды образовались пробки. Местные публикуют фото и видео с неубранных улиц и скользких дорог в области.
Ситуация на дорогах Тернопольщины: смотрите видео
Не лучше ситуация также на Львовщине. Там произошел настоящий транспортный коллапс. Патрульные помогают машинам выбраться из снежных заносов.
Машина застряла в снегу: смотрите видео
Снег засыпал дороги во Львове: смотрите видео
Водители пишут в сети, что кое-где на Львовщине произошли многочисленные ДТП. Например, на трассе в направлении Золочева уже час подряд заблокировано движение.
Сложная ситуация на трассах Львовщины: смотрите видео
В некоторых городах люди взяли лопаты и помогают службам разгребать снежные сугробы.
Уборка снега во Львове: смотрите видео
Ликвидация последствий снегопада в западных регионах / Фото Общественного, GALKA IF.UA
Снег и работа коммунальных служб на Прикарпатье: смотрите видео
Какова ситуация в северных регионах?
В то же время в Киеве продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров. По данным местных властей, задействовано 252 единицы спецтехники.
В общем, как сообщили в полиции, непогода бушует в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также местами в Винницкой и Житомирской. В этих регионах фиксируют интенсивный снег и гололед.
Уборка улиц в Киеве продолжается круглосуточно: смотрите видео
Снежная метель в северных областях: смотрите видео
Соответствующие службы Житомирщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд по автодорогам области.
Городские службы расчищают дороги на Житомирщине: смотрите видео
Как обезопасить себя во время непогоды?
Если видите предупреждение о метели или гололед – оставайтесь дома,
– призвали в ГСЧС.
- У ГСЧС также просят украинцев без необходимости не отправляться в дальние поездки и быть особенно внимательными на дорогах.
- Спасатели призывают по возможности иметь с собой лопату, тросс, омыватель, полный бак топлива, светоотражатели, запас тепла в виде чая и одеяла. Также павербанк и оффлайн-карты.