Но ждать ли сильных осадков уже в ближайшие дни, – рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.
Обратите внимание Тепло или сильные морозы и снег: какой будет погода зимой – интервью с синоптиком Укргидрометцентра
Снегопады в Украине
До конца недели существенные осадки в Украине не ожидаются, подчеркнула представительница Укргидрометцентра. Заметила, что начало календарной зимы в этом году достаточно спокойное, однообразное, серое. Такую погоду обеспечивает антициклон – поле повышенного давления.
Его центр находится к северо-востоку от территории Украины. Вот его гребень влияет на нашу территорию и обеспечивает нам преимущественно до конца этой рабочей недели погоду без осадков или по крайней мере без существенных осадков,
– сказала Наталья Птуха.
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Ударят ли сильные морозы в декабре
- Синоптик также рассказала, что дней с теплыми периодами становится больше. Последние месяцы в Украине средняя месячная температура превышает норму.
- По расчетам, декабрь ожидается в пределах нормы, но на Юге температура может быть выше нее. В то же время эксперт отметила, не стоит исключать, что могут быть заливы холода.
- "На сильные морозы не рассчитываем. Единственное, что можем сказать, – вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. То есть сейчас у нас определенный застой, спокойствие, а дальше уже будут активнее атмосферные фронты поступать", – сказала Наталья Птуха.
- Добавила, конечно, атмосферные фронты будут чередоваться со спокойной погодой. Однако в целом осадков уже будет больше. Также определенное усиление ветра во время прохождения фронта.
- "Поэтому надо уже готовиться к вот таким зимним проявлениям погоды. Кое-где может быть и гололедица. В зависимости от региона, какая будет температура. Если будет плюс – конечно, будет дождь. Если будет минус, это преимущественно Запад и Север, – там может и снежный покров образовываться", – отметила представительница Укргидрометцентра.