Та чи чекати сильних опадів уже найближчими днями, – розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Зверніть увагу Тепло чи люті морози і сніг: якою буде погода взимку – інтерв'ю з синоптикинею Укргідрометцентру
Снігопади в Україні
До кінця тижня істотні опади в Україні не очікуються, зазначила представниця Укргідрометцентру. Зауважила, що початок календарної зими цього року досить спокійний, одноманітний, сірий. Таку погоду забезпечує антициклон – поле підвищеного тиску.
Його центр перебуває на північний схід від території України. Ось його гребінь впливає на нашу територію і забезпечує нам переважно до кінця цього робочого тижня погоду без опадів або принаймні без істотних опадів,
– сказала Наталія Птуха.
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Чи вдарять сильні морози у грудні
- Синоптикиня також розповіла, що днів з теплими періодами стає більше. Останні місяці в Україні середня місячна температура перевищує норму.
- За розрахунками, грудень очікується в межах норми, але на Півдні температура може бути вищою за неї. Водночас експертка наголосила, не варто виключати, що можуть бути затоки холоду.
- "На сильні морози не розраховуємо. Єдине, що можемо сказати, – друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто зараз у нас певний застій, спокій, а далі вже будуть активніше атмосферні фронти надходити", – сказала Наталія Птуха.
- Додала, звичайно, атмосферні фронти чергуватимуться зі спокійною погодою. Однак загалом опадів уже буде більше. Також певне посилення вітру під час проходження фронту.
- "Тому треба вже готуватися до ось таких зимових проявів погоди. Подекуди може бути й ожеледиця. Залежно від регіону, яка буде температура. Якщо буде плюс – звичайно, буде дощ. Якщо буде мінус, це переважно Захід і Північ, – там може й сніговий покрив утворюватися", — зазначила представниця Укргідрометцентру.