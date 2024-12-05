Та чи чекати сильних опадів уже найближчими днями, – розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

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Снігопади в Україні

До кінця тижня істотні опади в Україні не очікуються, зазначила представниця Укргідрометцентру. Зауважила, що початок календарної зими цього року досить спокійний, одноманітний, сірий. Таку погоду забезпечує антициклон – поле підвищеного тиску.

Його центр перебуває на північний схід від території України. Ось його гребінь впливає на нашу територію і забезпечує нам переважно до кінця цього робочого тижня погоду без опадів або принаймні без істотних опадів,

– сказала Наталія Птуха.

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