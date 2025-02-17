Когда в Украине прекратятся снегопады и будут ли сильные осадки в ближайшие дни

Украину засыпало снегом. Кое-где покров достигает десятков сантиметров. Впрочем, по прогнозу синоптиков, вскоре осадки прекратятся.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда прекратятся снегопады

Во вторник, 18 февраля, в Украине уже без осадков. Ночью -11 – -16, на Северо-Востоке и Востоке до -20 градусов. Днем -1 – -6, на высокогорье Карпат до -10 градусов. В Закарпатской и южных областях ночью -6 – -11, днем около 0 градусов.

В среду на Севере, днем и в большинстве западных и центральных областей, в четверг на большей части территории Украины ожидается небольшой снег. Ночью в Карпатах и на Востоке -13 – -18, на остальной территории -7 – -14 градусов. Днем -1 – -7, на Юго-Западе от -2 до +3 градусов.

В ближайшие трое суток на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 3 – 10 метров в секунду.

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Погода на 18 – 20 февраля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 21 февраля, почти по всей Украине уже без осадков. Небольшой мокрый снег возможен в Крыму, в Одесской и Николаевской областях. Далее, 22 февраля, – только на оккупированном полуострове.

Ориентировочный прогноз на 22 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра