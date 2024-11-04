Днем ранее первый снег заметили в Харькове. Сейчас дыхание зимы почувствовали на себе жители Днепра, передает 24 Канал.
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Первый снег в Днепре
Синоптики предупреждали, что Днепр и область 4 ноября могут накрыть мокрый снег, который будет переходить в дождь. Кроме того, на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.
Утром первый снег, который пролетал над Днепропетровщиной, заметили местные жители. Конечно, о снежном покрове еще не говорится, однако это уже является предвестником приближения зимы.
Первый снег пролетал в Днепре: смотрите видео
Первый снег заметили в Днепре: смотрите видео
Стоит заметить, что ночью температура воздуха в Днепре опустилась до 0 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +9 градусов. Более того, уже 5 ноября столбики термометров покажут -1 градус мороза ночью.
Правда, уже через несколько дней станет теплее. Так, в четверг и пятницу, 7 и 8 ноября, столбики термометров ночью покажут до +3, а днем – до +10.