Днем раніше перший сніг помітили у Харкові. Нині подих зими відчули на собі мешканці Дніпра, передає 24 Канал.

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Перший сніг у Дніпрі

Синоптики попереджали, що Дніпро та область 4 листопада можуть накрити мокрий сніг, який переходитиме у дощ. Крім того, на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Зранку перший сніг, який пролітав над Дніпропетровщиною, помітили місцеві жителі. Звісно, про сніговий покров ще не мовиться, проте це вже є передвісником наближення зими.

Перший сніг пролітав у Дніпрі: дивіться відео

Перший сніг помітили у Дніпрі: дивіться відео

Варто зауважити, що уночі температура повітря у Дніпрі опустилася до 0 градусів. Вдень температура повітря не підійметься вище +9 градусів. Ба більше, вже 5 листопада стовпчики термометрів покажуть -1 градус морозу вночі.

Щоправда, вже за кілька днів стане тепліше. Так, у четвер та п'ятницю, 7 та 8 листопада, стовпчики термометрів уночі покажуть до +3, а вдень – до +10.