Как долго будет идти снег в Украине: когда прекратятся осадки

После аномального тепла в первой половине марта в Украину все же пришло похолодание. Часть областей уже замело снегом.

Ждать ли сильных снегопадов и когда прекратятся осадки – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Синоптик рассказывала, что на выходных активные атмосферные фронты обусловят дожди в западных и северных областях с переходом в снег.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской области временное образование снежного покрова – местами до 10 сантиметров. Также местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Пока это достаточно локально, но все равно надо быть готовыми. Потому что особенно в марте все зависят от температуры, во время которой будут идти эти осадки. Если уже будет чуть ниже нуля, то, конечно, весь этот комплекс зимних явлений может быть в этих регионах,

– отметила Наталья Птуха.

В воскресенье, 16 марта, в западных и северных областях возможен умеренный мокрый снег и дождь. В центральных и в большинстве южных областей также будут дожди. На остальной территории – без осадков.

17 марта ожидается уже более спокойная ситуация. Впрочем, все же возможен небольшой снег и мокрый снег. На Юге и Востоке – с дождем. Синоптик заметила, что там уже будет перемещаться атмосферный фронт.

Циклон, который 15 – 16 марта будет формировать погоду, отойдет. Зато с северо-запада будет двигаться атмосферный фронт, который может вызвать 17 числа небольшие осадки, преимущественно мокрый снег.

18 – 19 числа будет без существенных осадков, но достаточно прохладно. В дальнейшем, с 20 марта, уже ожидаем усиление антициклона, погоду без осадков и постепенное, достаточно медленное, но все же повышение температуры,

– рассказала представительница Укргидрометцентра.

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К слову, месячное количество осадков в марте ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров (в Карпатах местами 50 – 74 миллиметра). Это меньше нормы.