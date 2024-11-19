Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Надвигается мощная непогода: Украину накроют значительные дожди, сильные снегопады и метели

Снегопады и метели

На прошлой неделе в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха предупреждала, что уже с этой среды в Украине ожидается изменение синоптической ситуации.

Впоследствии в Укргидрометцентре уточнили, что через территорию нашего государства будут активно перемещаться атмосферные фронты. Вследствие этого в течение 20 ноября в западных областях, 21 – 23 ноября на большей части территории Украины, 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные погодные условия.

Значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (в Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25 – 30 метров в секунду, метели),

– предупредили синоптики.

Добавили, в Украине, кроме южной части, ожидается образование снежного покрова высотой 3 – 15 сантиметров, в Карпатах 20 – 50 сантиметров. Кроме того, на дорогах будет гололедица. Местами будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушение движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

Информация будет уточняться отдельными предупреждениями на каждые сутки.

Обратите внимание! Если вы услышали объявление о штормовом предупреждении на территории области, возможны метели или увеличение количества осадков, необходимо ограничить пребывание и передвижение по улицам, создать запас продуктов, воды и топлива.

Снежные заносы: что делать во время стихийного бедствия

У ГСЧС объяснили, какими должны быть действия населения:

только в исключительных случаях выходите из домов. Запрещено выходить в одиночку;

сообщите членам семьи или соседям, куда идете и когда вернетесь;

в автомобиле можно двигаться только по центральным дорогам и шоссе;

остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор работать, однако, необходимо открыть стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом;

если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом,, уточните место пребывания и, по возможности, дождитесь окончания метели там;

если вас оставляют силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

Также в ГСЧС отметили: "Будьте внимательными и осторожными при контактах с незнакомыми людьми, потому что во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений".