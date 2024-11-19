Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Насувається потужна негода: Україну накриють значні дощі, сильні снігопади та хуртовини

Снігопади та хуртовини

Минулого тижня в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха попереджала, що вже з цієї середи в Україні очікується зміна синоптичної ситуації.

Згодом в Укргідрометцентрі уточнили, що ч ерез територію нашої держави будуть активно переміщуватися атмосферні фронти. Внаслідок цього впродовж 20 листопада у західних областях, 21 – 23 листопада на більшій частині території України, 24 листопада у східних областях очікуються складні погодні умови.

Значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (в Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25 – 30 метрів на секунду, хуртовини),

– попередили синоптики.

Додали, в Україні, крім південної частини, очікується утворення снігового покриву висотою 3 – 15 сантиметрів, у Карпатах 20 – 50 сантиметрів. Окрім того, на дорогах буде ожеледиця. Місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Інформація буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу.

Зверніть увагу! Якщо ви почули оголошення щодо штормового попередження на території області, можливі хуртовини або збільшення кількості опадів, необхідно обмежити перебування й пересування вулицями, створити запас продуктів, води і палива.

Снігові замети: що робити під час стихійного лиха

У ДСНС пояснили, якими мають бути дії населення:

тільки у виняткових випадках виходьте з будинків. Заборонено виходити поодинці;

повідомте членам родини або сусідам, куди йдете й коли повернетеся;

в автомобілі можна рухатися тільки по центральних дорогах і шосе;

зупинившись на дорозі, подайте сигнал тривоги переривчастими гудками, підніміть капот або повісьте яскраву тканину на антену, чекайте допомоги в автомобілі. При цьому можна залишити мотор працювати, однак, необхідно відкрити скло для забезпечення вентиляції й запобігання отруєнню чадним газом;

якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, зайдіть у перший будинок, що трапиться, уточніть місце перебування й, з можливості, дочекайтеся закінчення заметілі там;

якщо вас залишають сили, шукайте укриття й залишайтеся в ньому.

Також у ДСНС наголосили: "Будьте уважними й обережними при контактах з незнайомими людьми, тому що під час стихійних лих різко зростає число крадіжок з автомобілів, квартир і службових приміщень".