Где будут осадки в следующие трое суток, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Кстати, ночью еще возможен мороз до 7 градусов, передает 24 Канал.

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Где будет идти снег в марте

"5 – 6 марта на Западе страны, днем 6 марта и в северных и центральных областях, 7 марта в южной части местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), на остальной территории без осадков", – отметили синоптики.

Добавили, что ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 7 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура ночью от 3 тепла до 3 мороза, однако, 7 марта 0 – 7 мороза. Днем вторника в Украине 4 – 10 градусов тепла, на Юге и Закарпатье 11 – 16.

Далее ожидается похолодание. Так, днем 6 – 7 марта в Украине только 0 – 8 градусов тепла.

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Прогноз погоды на месяц

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 1 – 7 градусов тепла. Это на 1 – 2 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 60 миллиметров, в Карпатах – местами 71 – 107. Это в пределах нормы.

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Заметим, синоптик Игорь Кибальчич писал, что во второй декаде марта вероятность осадков увеличится. Они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами еще с мокрым снегом. Однако, температура останется высокой, а из-за плотности облаков ночи уже заметно потеплеют.