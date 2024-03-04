Де будуть опади в наступні три доби, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. До речі, вночі ще можливий мороз до 7 градусів, передає 24 Канал.

Зверніть увагу До України йде похолодання: синоптик назвав дату

Де йтиме сніг у березні

"5 – 6 березня на Заході країни, вдень 6 березня і в північних та центральних областях, 7 березня у південній частині місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), на решті території без опадів", – зазначили синоптики.

Додали, що вітер буде південно-східний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Дивіться також Місцями пройдуть дощі, небо буде вкрите хмарами: прогноз погоди на 5 березня

Орієнтовний прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура вночі від 3 тепла до 3 морозу, однак, 7 березня 0 – 7 морозу. Вдень вівторка в Україні 4 – 10 градусів тепла, на Півдні та Закарпатті 11 – 16.

Далі очікується похолодання. Так, вдень 6 – 7 березня в Україні тільки 0 – 8 градусів тепла.

Читайте також -10 градусів: в яких областях ще буде значний мороз

Прогноз погоди на місяць

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 1 – 7 градусів тепла. Це на 1 – 2 градуси вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 60 міліметрів, у Карпатах – подекуди 71 – 107. Це в межах норми.

До речі Чи вдарять ще люті морози навесні: синоптик дав чітку відповідь

Зауважимо, синоптик Ігор Кібальчич писав, що в другій декаді березня ймовірність опадів збільшиться. Вони проходитимуть переважно у вигляді дощу, подекуди ще з мокрим снігом. Однак, температура залишиться високою, а через щільність хмар ночі помітно потеплішають.