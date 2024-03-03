Так, у частині областей у березні ще вдарить мороз до -10 градусів. Де саме буде найпрохолодніше, спрогнозував синоптик ігор Кібальчич.

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Де ще буде значний мороз

Як зазначив синоптик, вплив антициклонального типу атмосферної циркуляції продовжиться на початку нового робочого тижня. Втім, на тлі надходження холодного повітря з північних регіонів Європи, у другій половині тижня відбудеться зниження температури на 6 – 10 градусів у усіх областях.

На півночі Лівобережжя вночі морози часом зміцніють до 5 – 10 градусів морозу, а вдень температурне тло очікується близьким до 0,

– писав Кібальчич.

Додав, що не виключені місцями опади у вигляді мокрого снігу. Однак, вони будуть переважно невеликими. Найтепліше – Одещині та у Закарпатті.

За прогнозом Кібальчича, походання в Україні очікується уже з четверга, 7 березня.

Температура повітря вночі 0 – 5 морозу, вдень 3 – 8 тепла. У північно-східних областях вночі 5 – 10 морозу, вдень близько 0.

Зауважимо, у східних і північних областях 8 березня очікується до -9. У суботу на Сході подекуди знову до 10 градусів морозу. Втім, уже вночі неділі в Україні до -5 градусів.