Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Во вторник в Украине погоду определяло поле повышенного давления. Поэтому осадков не было. Впрочем, со среды будет проходить атмосферный фронт.

19 числа с северо-запада поступит атмосферный фронт который повлечет в среду в западных северных и центральных областях, а 20 числа уже в большинстве регионов Украины небольшой снег. Соответственно добавит несколько сантиметров к снежному покрову,

– рассказала синоптик.

В то же время Наталья Птуха отметила, что дальше снова будет преобладать поле высокого давления, которое обеспечит погоду без осадков.

В ближайшие дни ветер будет очень слабый, переменных направлений. Только во время прохождения атмосферного фронта он более ощутимый, будет преобладать северо-западного и северного направлений.

Эксперт объяснила, что в холодной воздушной массе температура очень зависит от прояснений. Поэтому во вторник местами даже могли быть морозы до -20 градусов.

"Начиная со среды будет немножко больше облачности, но все равно морозы сохраняются. Прохладнее всего в восточных областях и Карпатах там ночные минимумы в пределах -13 – -18 градусов. В остальных областях в ночные часы -7 – -14 градусов", – отметила Наталья Птуха.

Добавила, днем максимумы стабильно 0 – -7 градусов. Несколько теплее в юго-западной части Украины. Днем там температура воздуха будет от -2 до +3 градусов", – отметила Наталья Птуха.

Кстати, 21 февраля уже преимущественно без осадков. Ночью на Востоке местами -16 – -21 градус.

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Ранее Укргидрометцентр сделал прогноз на февраль. Синоптики отметили, ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет от -3 до +2 градусов, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Между тем месячное количество осадков в пределах 25 – 65 миллиметров, – это меньше нормы.