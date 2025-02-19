Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

У вівторок в Україні погоду визначало поле підвищеного тиску. Тож опадів не було. Втім, з середи буде проходити атмосферний фронт.

19 числа із північного заходу надійде атмосферний фронт який спричинить у середу в західних північних та центральних областях, а 20 числа вже в більшості регіонів України невеликий сніг. Відповідно додасть кілька сантиметрів до снігового покриву,

– розповіла синоптикиня.

Водночас Наталія Птуха зазначила, що далі знову буде переважати поле високого тиску, яке забезпечить погоду без опадів.

Найближчими днями вітер буде дуже слабкий, змінних напрямків. Тільки під час проходження атмосферного фронту він більш відчутний, переважатиме північно-західного та північного напрямків.

Експертка пояснила, що в холодній повітряній масі температура дуже залежить від прояснень. Тож у вівторок подекуди навіть могли бути морози до -20 градусів.

"Починаючи з середи буде трошки більше хмарності, але все одно морози зберігаються. Найпрохолодніше у східних областях та Карпатах там нічні мінімуми в межах -13 – -18 градусів. У решті областей в нічні години -7 – -14 градусів", – зазначила Наталія Птуха.

Додала, вдень максимуми стабільно 0 – -7 градусів. Дещо тепліше в південно-західній частині України. Вдень там температура повітря буде від -2 до +3 градусів", – зазначила Наталія Птуха.

До речі, 21 лютого вже переважно без опадів. Вночі на Сході подекуди -16 – -21 градус.

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Раніше Укргідрометцентр зробив прогноз на лютий. Синоптики зазначили, очікується, що середня місячна температура повітря буде від -3 до +2 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тим часом місячна кількість опадів у межах 25 – 65 міліметрів, – це менше за норму.