Мешканців столиці просять не заважати роботі снігоочисних авто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА та Київську ОВА.

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Як у Києві боряться зі снігом

17 лютого Київ засніжило, шар снігу подекуди сягає 30 сантиментів. До ліквідації стихії залучають спеціалізовану техніку.

У КМДА повідомили, що над очисткою снігу працюють 237 одиниць техніки "Київавтодору". Роботи з очищення від снігу вулично-дорожньої мережі розпочалися орієнтовно після опівночі.

Станом на ранок 17 лютого на дорогах Київської області працює 151 одиниця техніки, залучено 193 працівники комунальних служб. Використано 3641 тонна піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна.

У Київській області розчищають сніг: фото Київська ОВА

Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови.

У Києві розчищають сніг: дивіться відео

Також обробляють поверхні протиожеледними засобами. Перш за все підходи до наземних і підземних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту. Над цим працюють 141 фахівець у складі 23 бригад із ручного прибирання чистить від снігу.

Близькл 3000 працівників керуючих компаній очищають прибудинкові території.

У парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 65 одиниць техніки та 557 працівників. Підготовлено посипкового матеріалу на день – 11,8 тонн.

У КМДА просять мешканців столиці не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Зазначимо, що Укргідрометцентр прогнозує ожеледицю на дорогах Києва.

Засніжені дороги Києва: дивіться відео

Нагадаємо, протягом 17 – 23 лютого в Україні очікується аномально холодна погода з температурою на 5 – 8 градусів нижчими за кліматичну норму.