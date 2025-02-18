Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Наталія Птуха розповіла, що в середу й четвер через територію України пройде ще один атмосферний фронт.
Подекуди додасть ще кілька сантиметрів снігу в деякі області. Зверніть увагу, що на дорогах країни зберігається ожеледиця,
– наголосила синоптикиня.
Також пояснювала, що у вівторок погоду ще буде визначати поле підвищеного тиску. Тому без опадів.
А ось 19 числа з північного заходу надійде атмосферний фронт який спричинить у середу в західних, північних і центральних областях, а 20 числа вже в більшості регіонів України невеликий сніг,
– зазначила Птуха.
Втім, далі знову переважатиме поле високого тиску. Воно забезпечить нам погоду без опадів.
Вітер буде дуже слабенький і змінних напрямків. Тільки під час проходження атмосферного фронту більш відчутний. Переважатиме північно-західного та північного напрямків.
Представниця Укргідрометцентру також пояснила, що в холодній повітряній масі температура дуже залежить від прояснень. Ніч на вівторок була ясною, тож досить-таки морозною.
З середи буде трошки більше хмарності, але все одно морози зберігаються. Найпрохолодніше у східних областях та в Карпатах там нічні мінімуми в межах -13 – -18 градусів,
– сказала синоптикиня.
Тим часом у решті областей -7 – -14 градусів. Вдень стабільно 0 – -7 градусів. Дещо тепліше на Південному Заході, – вдень від -2 до +3 градусів.