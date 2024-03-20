Когда прекратится снег и дождь: синоптик назвала дату

На этой неделе в части областей Украины снова заснежило. Кроме того, кое-где идет дождь. Однако, осадки будут еще не долго.

Так, когда прекратится снег, дождь, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда прекратятся осадки

Синоптик отметила, что хотя начало недели было с осадками, местами преимущественно в виде мокрого снега, на Западе также ночью местами и снег был, однако, уже в среду в Украине преимущественно будет дождь. Ночью еще с мокрым снегом.

Между тем в большинстве восточных областей и ночью на Киевщине, Житомирщине уже без существенных осадков.

То есть постепенно эти фронтальные системы уже со среды начнут покидать территорию Украины. Еще немножко останутся по Югу. Там еще может быть небольшой дождь. 21 марта еще может быть и в центральных, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. Опять же небольшие осадки, небольшой дождь. Разве что ночью там может прорываться мокрый снег. А остальные территории уже у нас без осадков,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что с 22 марта интенсивность осадков и охват территории будут все меньше. И уже 23 – 24 марта в Украине без осадков, только немножечко в Крыму, 23-го на юге Одесской области местами небольшой дождь.

"А вот 22-го уже даже в большинстве областей у нас спокойная погода", – подчеркнула синоптик.

Интересно, что в начале следующей недели могут быть осадки, но преимущественно все жидкой фазы. Возможно прохождение циклона.

Где-то 25 числа определенное изменение синоптической ситуации. Но на этой неделе вот те осадки, которые мы сейчас имеем, постепенно, скажем так, их интенсивность спадает, и даже до конца недели, выходные в Украине будут довольно спокойные весенние,

– подчеркнула Птуха.

Добавила, что со следующей недели уже преимущественно дождь. Разве что на высокогорье Карпат еще, конечно, может быть мокрый снег. Впрочем, на остальной территории Украины уже преимущественно дождь.

"Уже таких заливов холода, которые бы побуждали к снегу, не ожидаем", – отметила синоптик.