Так, коли припиниться сніг, дощ, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли припиняться опади

Синоптикиня зауважила, що хоча початок тижня був з опадами, подекуди переважно у вигляді мокрого снігу, на Заході також вночі подекуди й сніг був, однак, вже в середу в Україні переважно буде дощ. Вночі ще з мокрим снігом.

Тим часом у більшості східних областей і вночі на Київщині, Житомирщині вже без істотних опадів.

Тобто поступово ці фронтальні системи вже з середи почнуть покидати територію України. Ще трошки залишаться по Півдню. Там ще може бути невеликий дощ. 21 березня ще може бути й у центральних, Хмельницькій, Житомирській і Київській областях. Знову ж таки невеликі опади, невеликий дощ. Хіба що вночі там може прориватися мокрий сніг. А решта територій вже в нас без опадів,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що з 22 березня інтенсивність опадів й охоплення території будуть дедалі меншими. І вже 23 – 24 березня в Україні без опадів, тільки трошечки в Криму, 23-го на півдні Одещини місцями невеликий дощ.

"А ось 22-го вже навіть у більшості областей в нас спокійна погода", – наголосила синоптикиня.

Цікаво, що на початку наступного тижня можуть бути опади, але переважно все рідкої фази. Можливе проходження циклону.

Десь 25 числа певна зміна синоптичної ситуації. Але на цьому тижні ось ті опади, які ми зараз маємо, поступово, скажімо так, їх інтенсивність спадає, і навіть до кінця тижня, вихідні в Україні будуть доволі спокійні весняні,

– підкреслила Птуха.

Додала, що з наступного тижня вже переважно дощ. Хіба що на високогір'ї Карпат ще, звичайно, може бути мокрий сніг. Втім, на решті території України вже переважно дощ.

"Уже таких затоків холоду, які б спонукали до снігу, не очікуємо", – зауважила синоптикиня.