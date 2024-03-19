Синоптики прогнозують, що сонце все ж буде з'являтись на небі. На Півдні та Заході зранку можливий туман.
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Якою буде погода в Україні
Очікується, що дощ, вночі з мокрим снігом пройде в більшості районів східних областей. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря коливатиметься вночі від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, а вдень +3...+8° тепла. Водночас у південно-східній частині та на Закарпатті +7...+12 градусів.
У Карпатах синоптики прогнозують сніг. Температура повітря вночі там опуститься до -1...-6 градусів морозу, вдень буде близько 0 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень можливий дощ
Прогнозують, що вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Натомість вдень +3...+8 градусів тепла. У Києві вночі температура буде близько 0 градусів, вдень +5...+7 градусів тепла.
Якою буде температура повітря в обласних центрах
- Київ – +5...+7
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +4...+6
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +5...+7
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +6...+8
- Суми – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +8...+10
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +9...+11
- Харків – +9...+11
Прогноз погоди на 20 березня / Укргідрометцентр