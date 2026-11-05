Первый снег и шквалы: какая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В Украине с 6 по 8 ноября ожидаются осадки и понижение температуры воздуха ниже нуля. Местами непогода будет сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

Когда пойдет снег?

Изменения погодных условий начнутся в пятницу, 6 ноября. Небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ночью ожидаются в северных, восточных и местами центральных областях. Днем осадки охватят большинство регионов, кроме части запада страны.

В Карпатах в этот день прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах 0...+6 градусов, однако в высокогорье и Закарпатье ночью столбики термометров опустятся до -1...-6 градусов.

Синоптическую ситуацию осложнит северо-западный ветер. В пятницу скорость порывов ветра в большинстве западных, в Житомирской и Винницкой областях достигнет 15 – 20 метров в секунду.

Уже в субботу, 7 ноября, в большинстве областей ожидается первый небольшой снег. Температурный фон снизится: ночью ожидается от +2 до -5 градусов, а в дневные часы воздух прогреется лишь до 0...+6 градусов.

В конце недели осадки стихнут, а температурные показатели не изменятся.

Кстати, средняя температура воздуха этой зимой в Украине будет обычной или на 1 – 2 градуса выше нормы. Никакие погодные прогнозы не указывают на то, что средняя температура будет ниже нормы.