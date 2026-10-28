Возможен ли снег в ноябре не только в Карпатах

В первой декаде ноября в некоторых западных областях возможен снег. Между тем в высокогорье Карпат толщина снежного покрова местами уже достигает 14 сантиметров.

Однако более подробный прогноз относительно таких осадков специалисты обнародуют чуть позже. Об этом сообщила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает NV.

Погода на стыке сезонов

В то же время первые признаки предзимья ожидаются уже в ближайшее время. По словам Птухи, пока метеорологические условия остаются типичными для переходного периода от осени к зиме, поэтому никаких неожиданностей в вероятном похолодании нет.

Но пока что можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы,

– подчеркнула специалист.

Птуха пояснила, что для этого времени года характерны первые признаки зимы.

Последние две недели в Украине сохраняются температурные показатели, превышающие климатическую норму. Среднесуточная температура колеблется в пределах от +8 до +15 градусов, а в Киевской области достигает около +11,5 градуса.

Ноябрь – это переходный месяц от осени к зиме, начинается предзимний период, время такого устойчивого снижения среднесуточной температуры от +5,

– добавила Птуха.

К слову, утром 27 октября на вершине горы Пип-Иван выпал снег, а столбики термометров температура опустилась до -4 градусов. В высокогорье наблюдались облачность, густой туман и северо-восточный ветер, скорость которого достигала 17 метров в секунду.