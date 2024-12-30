Будет ли в Украине снежная зима

Ранее в декабре образовывался устойчивый покров в большинстве областей. Только на Юге не каждый год. Впрочем, в первый месяц этой зимы снега в Украине почти не было.

Но ждать ли сильных снегопадов дальше, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Наталья Птуха отмечала, что до конца декабря снежный покров по территории нашего государства не ожидается. Центром зимы и холодной погоды остаются разве что Карпаты.

Синоптик рассказывала, что с 26-го и до 30 – 31 декабря будет влиять поле высокого давления, которое сделает невозможным поступление атмосферных фронтов и обеспечит нам стабильную спокойную погоду без осадков.

Тенденция последних лет сохраняется. Ученые отмечают, что такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны.

Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть только местами,

– отметила Наталья Птуха.

Кстати, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается, что месячное количество осадков в январе 2025 года будет 32 – 79 миллиметров, что в пределах нормы.