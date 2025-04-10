Сколько еще дней в Украине будут заморозки и снег

Несколько дней подряд в Украине бушует непогода. Во многих областях выпал снег. Ночью держатся заморозки, местами даже до -10 градусов.

Как долго еще будут заморозки и снег, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, 11 апреля в Украине, кроме северных и Винницкой областей, мокрый снег, днем местами с дождем, в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег и налипание мокрого снега.

В субботу на Юге и Востоке, ночью и на Западе небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

В ближайшие двое суток ночью на большей части территории заморозки в воздухе 0 – -5 градусов, днем 11 апреля +1 – +7, 12 апреля уже +5 – +11 градусов.

В воскресенье в Украине без осадков, температура ночью +1 – +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса, днем +10 – +15, в западных областях до +18 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 12 метров в секунду. Однако, 11 апреля в южных, местами центральных областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, уже 14 апреля по всей Украине никаких заморозков. Осадки не ожидаются. Ночью +3 – +5 градусов, днем местами до +17 градусов.