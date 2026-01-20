Будут ли сильные снегопады в Украине в ближайшее время

Сильных осадков на территории Украины в ближайшие дни пока не предвидится. Несмотря на это, местами будет фиксироваться незначительный снег, местами он будет с дождем.

Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.

Смотрите также В некоторые области придет оттепель, в других – еще до -20: погода на 21 января

Выпадет ли сильный снег?

Иван Семилит объяснил, что значительных осадков ожидать не стоит. По его словам, это касается как дождя, так и снега, поэтому больших снегопадов не будет.

Будет снежить, но с небольшой интенсивностью. Возможно, добавится несколько сантиметров снежного покрова, но это не будут сугробы,

– пояснил он.

В то же время в южной части, а также на Закарпатье и Прикарпатье снег будет сопровождаться дождем в субботу, 24 января, в результате чего на этих территориях может образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.

Какой будет погода в ближайшее время?