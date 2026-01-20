Будут ли сильные снегопады в Украине в ближайшее время
- В ближайшие дни в Украине сильных осадков не предвидится, лишь местами возможен незначительный снег.
- В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег с дождем, что может вызвать гололедицу.
Сильных осадков на территории Украины в ближайшие дни пока не предвидится. Несмотря на это, местами будет фиксироваться незначительный снег, местами он будет с дождем.
Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.
Выпадет ли сильный снег?
Иван Семилит объяснил, что значительных осадков ожидать не стоит. По его словам, это касается как дождя, так и снега, поэтому больших снегопадов не будет.
Будет снежить, но с небольшой интенсивностью. Возможно, добавится несколько сантиметров снежного покрова, но это не будут сугробы,
– пояснил он.
В то же время в южной части, а также на Закарпатье и Прикарпатье снег будет сопровождаться дождем в субботу, 24 января, в результате чего на этих территориях может образовываться гололедица, поэтому стоит быть осторожными.
Какой будет погода в ближайшее время?
В целом до 25 января в Украине сохранится морозная погода под влиянием мощного антициклона. Существенных осадков не прогнозируют, однако местами выпадет небольшой снег. На дорогах почти ежедневно будет гололедица.
Укргидрометцентр в свою очередь сообщал, что антициклон и в дальнейшем будет влиять на погоду как минимум до 22 января, поэтому холод сохранится. В то же время после этой даты ожидается постепенное уменьшение морозов.
Более того, в южной части и на Закарпатье после 23 января в дневные часы воздух может прогреться до 3 градусов тепла. Впрочем, в большинстве областей в Украине плюсовую температуру пока не стоит ожидать.