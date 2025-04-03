Снег в апреле до 15 сантиметров: Украину накроет непогода с заморозками

После теплой весенней погоды в Украину снова придет похолодание. В ближайшие дни апреля синоптики прогнозируют снег.

Также будут заморозки и сильный ветер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда в апреле будет снег

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 6 – 10 апреля.

6 – 7 апреля в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются умеренные, а местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега.

Возможно временное образование снежного покрова высотой 3 – 15 сантиметров, а на дорогах – гололедица.

Кроме того, в западных областях будет сильный ветер – до 15 – 20 метров в секунду.

Ожидается, снижение ночной температуры до заморозков 0 – 6 градусов ниже нуля, в Карпатах – до 10.

А уже 8 – 10 апреля холодная погода с ночными заморозками охватит большую часть территории Украины.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах,

– предупреждают синоптики.

У ГСЧС также призвали водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах и позаботиться о своей безопасности и тепле.