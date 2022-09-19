Поп Иван снова замело снегом, температура упала до -3: потрясающее фото

В Карпатах 19 сентября снова заснежило. Сообщалось об усложненности погодных условий утром.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость – ограничена. Температура воздуха опустилась до -3.

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Ветер юго-западный, его порывы достигали 11 – 12 метров в секунду.

Насыпало снега

Сообщается, что в сугробах лежит до 40 сантиметров снега. В других местах – 5 – 10 сантиметров. Также есть оледенение склонов в высокогорье.

В сети обнародовали фото. Пользователи сети пишут, что еще слишком рано для такого холода. Также предполагают, что зима в этом году не заставит себя ждать.



В горах снова снег / Фото со страницы Черногорский горный поисково-спасательный пост

Первый снег

Утром 18 сентября на вершине горы в Карпатах. Хотя еще днем раньше гору окутал туман и падал дождь. Отмечалось, что в высокогорье Карпат может образоваться снежный покров высотой 3 – 5 сантиметров.

Кстати, на Западе 19 сентября прогнозируют действительно прохладную погоду. Температура воздуха будет достигать только +11...+13 градусов. Кроме того, возможны дожди.

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