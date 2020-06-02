Несмотря на календарное лето, во многих регионах Украины холодно. На высокогорье Карпат 2 июня снежные заносы, температура -4 и сильный ветер.

На высокогорье – на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, сообщают на фейсбук-странице Черногорского поисково-спасательного поста.

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Утром 2 июня там был северный, северо-западный ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха, как для лета, необычная – -4. Такая погода наблюдается на высокогорье в течение недели – "морозить" в горах начало с 23 мая.

Столбики термометров на Черногорском поисково-спасательном пункте, который расположен в Ивано-Франковской области, стабильно опускались до 0...-2 градусов.

Снег на Драгобрате

На Закарпатье ситуация с погодой несколько лучше: сугробов нет, однако кое-где остаются небольшие полосы снега. По данным Укргидрометцентра, минусовую температуру в горной части наблюдают только ночью – 0...-2 градуса, днем +4...6. Однако этого хватает, чтобы снег посреди лета покрывал вершины.

2 июня на высокогорье со стороны Закарпатья преимущественно облачно с небольшими осадками.

Снег на Драгобрате / Фото 24 канала

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