В Карпатах снова идет снег, минусовая температура и летом даже не пахнет: фото
Несмотря на календарное лето, во многих регионах Украины холодно. На высокогорье Карпат 2 июня снежные заносы, температура -4 и сильный ветер.
На высокогорье – на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, сообщают на фейсбук-странице Черногорского поисково-спасательного поста.
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Утром 2 июня там был северный, северо-западный ветер 13 метров в секунду. Температура воздуха, как для лета, необычная – -4. Такая погода наблюдается на высокогорье в течение недели – "морозить" в горах начало с 23 мая.
Столбики термометров на Черногорском поисково-спасательном пункте, который расположен в Ивано-Франковской области, стабильно опускались до 0...-2 градусов.
Снег на Драгобрате
На Закарпатье ситуация с погодой несколько лучше: сугробов нет, однако кое-где остаются небольшие полосы снега. По данным Укргидрометцентра, минусовую температуру в горной части наблюдают только ночью – 0...-2 градуса, днем +4...6. Однако этого хватает, чтобы снег посреди лета покрывал вершины.
2 июня на высокогорье со стороны Закарпатья преимущественно облачно с небольшими осадками.
Снег на Драгобрате / Фото 24 канала
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