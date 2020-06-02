Незважаючи на календарне літо, у багатьох регіонах України холодно. На високогір'ї Карпат 2 червня є снігові замети, температура -4 і сильний вітер.

На високогір'ї – на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, повідомляють на фейсбук-сторінці Чорногірського пошуково-рятувального посту.

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Вранці 2 червня там був північний, північно-західний вітер 13 метрів на секунду. Температура повітря, як для літа, незвична – -4. Така погода спостерігається на високогір'ї протягом тижня – "морозити" у горах почало з 23 травня.

Стовпчики термометрів на Чорногірському пошуко-рятувальному пункті, що розташований в Івано-Франківській області, стабільно опускалася до 0...-2 градусів.

Сніг на Драгобраті

На Закарпатті ситуація з погодою дещо ліпша: заметів немає, однак де-не-де залишаються невеликі смуги снігу. За даними Укргідрометцентру, мінусову температуру в гірській частині спостерігають лише вночі – 0...-2 градуси, вдень +4...6. Однак цього вистачає, щоб сніг посеред літа вкривав вершини.

2 червня на високогір'ї зі сторони Закарпаття переважно хмарно із невеликими опадами.

Сніг на Драгобраті / Фото 24 каналу

Де розташований Драгобрат – дивіться фото