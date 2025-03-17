"Дыхание настоящей зимы": в Киеве пошел снег посреди марта

В понедельник, 17 марта, погода в Киеве удивила местных жителей. Несмотря на календарную весну, в столице пошел снег.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Там поделились кадрами, как в Киеве падает снег.

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В Киеве падает снег

Ряд столичных телеграмм-каналов днем 17 марта начали публиковать видео, на которых видно, как в столице идет снег. Из-за того, что в городе "плюсовая" температура, он почти сразу тает.

Несмотря на то, что казалось бы, что это неожиданный "сюрприз" природы, о таких погодных условиях предупреждали синоптики "Укргидрометцентра".

Они прогнозировали на сегодня, 17 марта, в Киеве небольшой мокрый снег. Отмечалось, что температура воздуха будет колебаться на уровне +1 градуса до 3 градусов тепла.

Так, "зиму посреди весны" заметила в отдельных районах города. Местами из-за осадков видимость на улицах города была ограниченной. Поэтому будьте осторожны на дорогах!

Напомним, что недавно, а именно 15 марта, на Волыни выпал снег. Снежный покров составлял более 9 сантиметров. В сети сообщали, что снег выпал в разных населенных пунктах области. В частности, зима пришла в села Жиричи и Горняки Ковельского района. Снегом засыпало также Волицу, Шацк и Выдраницу.

Заметим, что в этот день снег также падал во Львове и области. После нескольких теплых дней, когда температура воздуха достигала +18 градусов, снег стал настоящим сюрпризом для жителей и гостей города.