Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Там поділилися кадрами, як у Києві падає сніжить.

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У Києві падає сніг

Низка столичних телеграм-каналів вдень 17 березня почали публікувати відео, на яких видно, як в столиці йде сніг. Через те, що в місті "плюсова" температура, він майже одразу тане.

Попри те, що здавалося б, що це неочікуваний "сюрприз" природи, про такі погодні умови попереджали синоптики "Укргідрометцентру".

Вони прогнозували на сьогодні, 17 березня, в Києві невеликий мокрий сніг. Зазначалося, що температура повітря коливатиметься на рівні +1 градуса до 3 градусів тепла.

Так, "зиму посеред весни" помітила в окремих районах міста. Місцями через опади видимість на вулицях міста була обмеженою. Тож будьте обережні на дорогах!

Нагадаємо, що нещодавно, а саме 15 березня, на Волині випав сніг. Сніговий покрив становив понад 9 сантиметрів. У мережі повідомляли, що сніг випав у різних населених пунктах області. Зокрема, зима прийшла до сіл Жиричі та Гірники Ковельського району. Снігом засипало також Волицю, Шацьк і Видраницю.

Зауважимо, що в цей день сніг також падав у Львові та області. Після декількох теплих днів, коли температура повітря сягала +18 градусів, сніг став справжнім сюрпризом для мешканців та гостей міста.