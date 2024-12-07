Нам всем сейчас очень нужно верить в чудеса и сказки. Поэтому снег на один из любимых детских зимних праздников – очень символичен. 24 Канал собрал видео из сети.

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Видео снега в Киеве 6–7 декабря

В некоторых районах снег небольшой. Но он неуклонно падает.

Поэтому на некоторых видео уже можно видеть настоящий снегопад.

КГГА распространило ролик, где машины коммунальщиков едут на фоне снегопада.

Что делает власть и что прогнозируют синоптики

В столице продолжается активная противогололедная обработка дорог, мостов и тротуаров – работает 118 единиц техники. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются сложные метеоусловия: мокрый снег со снижением температуры ночью до -2 градусов. Возможно обледенение и гололедица,

– написали в КГГА.

Там заверили, что дороги продолжают обрабатывать противогололедными средствами, чтобы не было скользко. Согласно сообщению чиновников, привлечено 118 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 150 работников в составе 23 бригад по ручной уборке.

В КГГА обратились к водителям и пешеходам: просят быть максимально осмотрительными во время движения по городу.

Укргидрометцентр проинформировал, что 7 декабря на Киевщине будет облачно, ожидаем мокрый снег и дождь. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

В области температура в течение суток от -2 градусов до +3, в Киеве ночью около нуля, днем +1...+3. То есть на утро снег в столице растает, образовав на дороге неприятную кашу.

24 Канал также призывает водителей и пешеходов: не спешите! В субботу можно дать себе отдохнуть и замедлиться, позаботиться о своем состоянии. Будьте осмотрительными, носите светоотражающие элементы на одежде!

Советы от полиции, как лучше ездить в снегопад, читайте здесь. И обязательно переобувайте машину, если до сих пор этого не сделали. К тому же скоро за летние шины зимой будут штрафовать.